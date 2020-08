Diese Zusammenkunft dürfte die Fans ordentlich freuen! Seit die A-Kapella-Band The Barden Bellas 2012 in dem gefeierten Film Pitch Perfect zum allerersten Mal die Bühne betreten hatte, war es schnell um Millionen von Zuschauern geschehen. Daraufhin folgten nicht nur zwei Fortsetzungen, sondern damit auch etliche A-Kapella-Hits. Jetzt überraschten die Stars der beliebten Filme ihre Fans mit einem besonderen Treffen: Die Bellas kamen zu einem virtuellen Konzert zusammen!

Die "Pitch Perfect"-Lieblinge Anna Kendrick (35), Rebel Wilson (40), Anna Camp (37), Brittany Snow (34), Hailee Steinfeld (23), Hana Mae Lee und Kelley Jakle überraschten ihre Fans jetzt mit einem neuen A-Kapella-Cover auf Twitter. "Die Bellas sind aus einem ganz besonderen Grund wieder zusammen", hieß es auf dem offiziellen Account der Filme. In dem Clip performen die Powerfrauen gemeinsam den Hit "Love On Top" von Beyoncé (38) – und das mit einem wohltätigen Hintergedanken: "Der Erlös aus den Downloads unserer Version von 'Love On Top' geht direkt an UNICEF, um Kindern im Libanon und auf der ganzen Welt zu helfen."

Bei dieser musikalischen Reunion kamen die "Pitch Perfect"-Fans gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Wow, das ist wirklich toll", "Oh, mein Gott, die Bellas! Mein Herz hat gerade einen Sprung gemacht. Es ist so schön, euch alle zusammen zu sehen" oder auch "Dieses Video hat mich so glücklich gemacht", ließen sie auf der Nachrichtenplattform verlauten.

Anzeige

Getty Images Anna Camp und Brittany Snow, "Pitch Perfect"-Stars

Anzeige

Getty Images Anna Camp bei der Premiere von "Pitch Perfect 3" im Dezember 2017

Anzeige

Getty Images Hailee Steinfeld, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de