Brittany Snow nach Ehe-Aus erstmals mit neuem Mann gesichtet

Vor rund zwei Jahren gaben Brittany Snow (38) und ihr Ex-Mann Tyler Stanaland (35) ihre Scheidung bekannt. Wie Schnappschüsse beweisen, die durch Daily Mail veröffentlicht wurden, scheint die Schauspielerin jetzt aber wieder bereit für die Liebe zu sein. Auf den Aufnahmen ist sie mit einem unbekannten Mann in New York City unterwegs. Die zwei schlendern in lässigen Looks mit Brittanys Hund durch Manhattan und wirken sehr vertraut – sie geben sich sogar einen Kuss, bevor sie die Kameras entdecken.

Es ist das erste Mal, dass die "Hairspray"-Darstellerin nach ihrer Scheidung öffentlich mit einem neuen Partner entdeckt wird. Ihre Ehe mit Tyler hielt zwei Jahre – laut der 38-Jährigen soll ihr der Immobilienmakler jedoch fremdgegangen sein. "Ich wusste nicht, was vor sich ging. Ich denke, als jemand, der sich so sehr um seine Karriere kümmert, war ich einfach völlig schockiert, dass ich die Realität nicht im Griff hatte. Das war schockierend", erinnerte sie sich im "Call Her Daddy"-Podcast an den Moment zurück, in dem sie von seiner Untreue erfahren hatte.

Der Pitch Perfect-Star und die "Selling The OC"-Bekanntheit gingen insgesamt vier Jahre gemeinsam durchs Leben. Sie lernten sich 2018 über die sozialen Medien kennen und verlobten sich ein Jahr später. 2020 feierten die beiden eine romantische Hochzeit – machten im September 2022 aber ihr Liebes-Aus öffentlich. "Nach langer Überlegung haben Tyler und ich die schwierige Entscheidung getroffen, uns zu trennen. Diese Entscheidung wurde in Liebe und gegenseitigem Respekt füreinander getroffen", erklärte Brittany damals auf Instagram.

Getty Images Tyler Stanaland und Brittany Snow bei den Emmy Awards 2019

Getty Images Brittany Snow im September 2024

