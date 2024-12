"Pitch Perfect"-Stars Rebel und Anna strahlen im Skiurlaub

2017 kam der dritte und letzte Teil von Pitch Perfect in die Kinos. Doch die Darstellerinnen der Filmreihe sind auch heute noch gut befreundet. Auf Instagram repostet Rebel Wilson (44) nun ein gemeinsames Foto von ihr und Anna Kendrick (39). Auf dem Schnappschuss sitzen die beiden in einer Skihütte in Aspen und lassen den Abend ausklingen. Die Musicaldarstellerin schaut etwas neckisch in die Kamera, während ihre blonde Kollegin mit den Lippen einen Kussmund formt. Aufgenommen wurde das Bild im Aspen Valley Polo Club, einem traditionsreichen Verein, der häufig berühmte Gesichter anlockt.

Neben den beiden Schauspielerinnen ist auch Rebels Familie mit im Skiurlaub in Colorado. Gemeinsam mit ihrer Ehefrau Ramona Agruma hat die Komikerin eine kleine Tochter namens Royce. Für die Zweijährige war es ihr erstes Mal auf Skiern, und ihre berühmte Mama könnte nicht stolzer sein. "Wir haben Royce zu ihrer allerersten Skistunde mitgenommen. Sie wird zweifellos bald besser sein als wir", schwärmte die 44-Jährige im Netz und bedankte sich bei ihrer privaten Skilehrerin.

Da sich Rebel und Co. auch heute noch so gut verstehen, würden die Hollywoodstars gerne noch einen vierten Teil von "Pitch Perfect" drehen. Auf der Premiere ihres Films "Woman of the Hour" erklärte Anna gegenüber People: "Oh mein Gott, ich würde das lieben!" Ihrer Meinung nach habe Rebel den größten Einfluss darauf, ob das Projekt zustande kommt oder nicht. "Solange sie sagt, dass es passieren könnte, glaube ich daran", beteuerte die 39-Jährige.

Instagram / rebelwilson Royce, Tochter von Rebel Wilson

Getty Images Anna Kendrick, Rebel Wilson, Adam DeVine, Brittany Snow, Kelley Jakle und Chrissie Fit

