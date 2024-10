Endlich "Pitch Perfect 4"? Anna Kendrick wäre sofort dabei

Anna Kendrick (39) hat sich bereit erklärt, für einen vierten Teil der erfolgreichen Pitch Perfect-Filmreihe zurückzukehren. Auf der Premiere ihres Regiedebüts "Woman of the Hour" in Los Angeles verriet die Schauspielerin und Regisseurin, dass sie begeistert wäre, erneut in die Welt der A-cappella-singenden Barden Bellas einzutauchen. "Oh mein Gott, ich würde das lieben", sagte Anna gegenüber dem People Magazin. Und sie betonte, dass auch ihre Kollegin Rebel Wilson (44) dafür sei, dass das Projekt Wirklichkeit wird. "Ich habe das Gefühl, dass Rebel wirklich die treibende Kraft hinter allem ist."

"Solange sie sagt, dass es passieren könnte, glaube ich daran", fügte Anna hinzu. Die Fans der Reihe hoffen schon lange auf einen weiteren Teil, und Anfang des Jahres hatten Rebel und ihr Co-Star Anna mit gemeinsamen Videos in den sozialen Medien die Gerüchteküche angeheizt, wie Just Jared berichtet. In den bisherigen drei Filmen, die 2012, 2015 und 2017 erschienen sind, spielte Anna die musikbegeisterte Beca, während Rebel als die unkonventionelle Fat Amy für Lacher sorgte. Neben Anna und Rebel gehörten auch Brittany Snow (38), Anna Camp (42), Skylar Astin (37), Adam DeVine (40) zu den A-cappella-Gruppen im Film, die mit ihren musikalischen Fähigkeiten begeisterten – denn die Darsteller singen alle selbst.

Abseits der "Pitch Perfect"-Reihe hat Anna mit "Woman of the Hour" nun einen wichtigen Schritt in ihrer Karriere gemacht. Der Film, bei dem sie nicht nur Regie führte, sondern auch mitspielte, basiert auf der wahren Geschichte von Cheryl Bradshaw, die 1978 unwissentlich in der TV-Show "The Dating Game" einen Serienmörder auswählte. Bei der Premiere freute sich Anna besonders über die Wiedervereinigung mit ihren ehemaligen Kolleginnen Chrissie Fit (40) und Kelley Jakle, die ebenfalls im Film mitwirken. "Ich bin absolut begeistert, wieder mit allen vereint zu sein", sagte sie über die Zusammenarbeit. Anna hofft, auch in Zukunft weitere Regieprojekte umzusetzen und weiterhin kreative Herausforderungen anzunehmen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna Kendrick und Rebel Wilson im September 2012

Anzeige Anzeige

Hailee Steinfeld, Anna Kendrick, Brittany Snow, Alexis Knapp und Rebel Wilson in "Pitch Perfect 3"

Anzeige Anzeige