Rebel Wilson feiert Reunion mit "Pitch Perfect"-Kollegen

Rebel Wilson (45), Anna Kendrick (39) und Chrissie Fit (41) haben sich jetzt für ein besonderes Wiedersehen zusammengefunden. Am Dienstag, den 15. April, trafen sich die Schauspielerinnen in London und zeigten ihren Fans, dass die Magie der Pitch Perfect-Ära noch lange nicht verflogen ist. Auf Instagram teilte Rebel eine Fotoreihe der drei, die zu später Stunde auf einer leeren Straße posierten: "Yes Bellas! Während London schläft, ziehen wir in perfekter Harmonie singend durch die Straßen." Während Anna laut People Magazine für die Premiere ihres neuen Films "Another Simple Favor" in der Stadt war, nutzten die drei die Gelegenheit für diese kleine "Barden Bellas"-Reunion.

Die "Pitch Perfect"-Filme waren ein weltweiter Erfolg und gelten als Meilenstein in der Karriere jeder der drei Schauspielerinnen. Rebel war in allen drei Teilen als die unvergessliche "Fat Amy" zu sehen, während Anna als Beca und Chrissie ab Teil zwei in ihrer Rolle als Flo die Fans begeisterten. Das Treffen der Stars wird von den treuen Anhängern der Filmreihe mit Begeisterung aufgenommen, die in sozialen Netzwerken lautstark nach einem vierten Film rufen. Tatsächlich hatten Rebel und Anna Camp (42) bereits im letzten Jahr in einem gemeinsamen Social-Media-Post angedeutet, dass eine Fortsetzung in Planung sein könnte. Ob dies die Rückkehr der Barden Bellas bedeuten könnte, bleibt jedoch weiterhin unklar.

Die Freundschaft des Casts hat den Filmen überdauert, wie Anna Kendrick gegenüber dem People Magazine bemerkte. "Es ist wirklich erstaunlich, wie sehr sie Teil meines Lebens geblieben sind", sagte sie. Rebel, die aktuell mit ihrem neuen Actionfilm "Bride Hard" Schlagzeilen macht, scheint ohnehin beruflich wie privat eine abwechslungsreiche Zeit zu erleben. In der kommenden Komödie, die sie an der Seite von Anna Camp spielt, schlüpft sie in die Rolle einer Geheimagentin, die eine Hochzeit vor Chaos retten muss. Es zeigt sich, dass sowohl die alten Freundschaften als auch die energiegeladene Atmosphäre der "Pitch Perfect"-Filme weiterhin nachwirken – zur Freude der Fans weltweit.

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

Hailee Steinfeld, Anna Kendrick, Brittany Snow, Alexis Knapp und Rebel Wilson in "Pitch Perfect 3"

