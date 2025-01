Die "Pitch Perfect"-Stars Rebel und Anna Camp feiern Reunion

Die beiden Schauspielerinnen Rebel Wilson (44) und Anna Camp (42) standen zusammen für die legendäre Pitch Perfect-Reihe vor der Kamera. Für Fans gibt es nun eine großartige Überraschung – die Berühmtheiten bringen bald wieder einen gemeinsamen Film heraus! Die neue Komödie "Bride Hard" mit Rebel in der Hauptrolle wird demnächst von den Magenta Light Studios veröffentlicht. Dies berichtet Variety. Die Besetzung ist laut dem Bericht mit den zwei beliebten einstigen Barden Bellas gespickt.

In dem hochkarätig besetzten Film geht es um eine Geheimagentin, deren schwierigste Aufgabe darin besteht, dafür zu sorgen, dass ihre Freundin pünktlich zu ihrer Hochzeit kommt. Denn eine Gruppe von Söldnern nimmt sie und die anderen Brautjungfern als Geiseln, was die getarnte Agentin natürlich nicht zulassen kann. Neben Rebel und Anna sind zahlreiche weitere Stars an Bord. So spielen "Inventing Anna"-Star Anna Chlumsky (44), Da'Vine Joy Randolph (38), Gigi Zumbado und Justin Hartley (47) mit. Der Film soll noch in diesem Jahr in die Kinos kommen.

Obwohl bereits im Jahr 2017 der dritte und letzte Teil von "Pitch Perfect" in die Kinos kam, verstehen sich die Darstellerinnen bis heute offensichtlich ganz prächtig. So feierten erst vor Kurzem Rebel und ihre Kollegin Anna Kendrick (39) eine süße private Reunion. Auf Instagram teilte die 44-Jährige ein idyllisches, gemeinsames Foto. Auf dem Schnappschuss sitzen die beiden Seite an Seite in einer gemütlichen Skihütte in Aspen und lassen sichtlich entspannt den Abend ausklingen.

SIPA PRESS/ Action Press Rebel Wilson und Anna Camp in "Pitch Perfect"

Instagram / sterlingjonesy Rebel Wilson und Anna Kendrick, "Pitch Perfect"-Darstellerinnen

