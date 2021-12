Janni Kusmagk (31) sitzt ganz schön in der Patsche. Die Sportlerin kommt derzeit zusammen mit ihrem Mann Peer Kusmagk (46) und ihren drei gemeinsamen Kindern in einem Hotel auf Mallorca unter – dort sperrte sich die TV-Bekanntheit jetzt jedoch aus Versehen ein. Ganz alleine war die Influencerin dabei aber nicht: Sie war in Begleitung ihrer Kinder Emil-Ocean (4) und Merlin.

"Ich wollte grad kurz eine Story für euch drehen in einem Geschenkezimmer, das es hier gibt", berichtete Janni auf Instagram. Das ging jedoch nach hinten los, denn die Tür, durch die sie mit ihren Kindern zuvor gegangen war, fiel hinter ihnen ins Schloss. "Jetzt haben wir uns hier komplett eingeschlossen", stellte die Surferin fest. Aus der Ruhe bringen ließ sich die Blondine davon aber nicht. Sie habe mit ihren letzten paar Prozent Akku direkt ihren Mann angerufen, damit er sie aus der misslichen Lage befreit und gesagt, getan: Wenige Momente später teilte die dreifache Mutter ihren Followern mit: "Wir wurden gerettet und sind nun auf der Dachterrasse!"

Nach der Panne im Geschenkezimmer gab es für die Kusmagks aber an diesem Tag doch noch ein kleines Highlight: "Yoko (2) hat den Weihnachtsmann gefunden", verkündete Janni in ihrer Story. Darin sieht man das kleine Mädchen fröhlich mit einer großen Figur des Weihnachtsmanns spielen – der Tag scheint also doch noch ein schönes Ende gefunden zu haben.

Anzeige

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk im Juni 2018

Anzeige

Instagram / janniundpeer Peer und Janni Kusmagk im Februar 2021 in Berlin

Anzeige

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagks Tochter Yoko

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de