Stürzt sich Dominik Stuckmann etwa zu schnell ins Liebesabenteuer? Der gebürtige Hesse ist der neue Bachelor und sucht in der zwölften Staffel des Dating-Formats sein großes Glück. Er ist IT-Spezialist, 29 Jahre alt und 1,90 Meter groß. Seine letzte Beziehung hielt sechs Jahre. Doch seit neun Monaten geht er wieder allein durchs Leben. Ist es da vielleicht nicht etwas zu früh, jetzt schon wieder auf Frauenjagd zu gehen?

Im Interview mit RTL erklärte der neue Rosenkavalier, dass er nach der Trennung von seiner Freundin nach Gran Canaria in die Finca seines Großvaters gezogen sei. "Das war super, um mal in mich selber reinzuschauen und alles drumherum auszublenden. Der richtige Schritt!" Mittlerweile sei er mit seiner allgemeinen Lebenssituation zwar glücklich – jedoch nicht gerne allein. "Ich will mein Glück teilen können", erzählte der Unternehmer.

Dominik betonte, dass er sich in den vergangenen Monaten ziemlich zurückgezogen habe, jetzt aber wieder bereit für Neues zu sein. "Ein super Abenteuer, auf das ich richtig Bock habe", schwärmte der Hobby-Fußballer. Doch was denkt ihr? Glaubt ihr, dass Dominik sich auf eine neue Liebe einlassen kann? Stimmt in der Umfrage ab!

RTL Dominik Stuckmann, Bachelor 2022

RTL Dominik Stuckmann, Bachelor 2022

RTL Dominik Stuckmann, Unternehmer

