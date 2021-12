Wer überredete denn jetzt wen zur Temptation Island V.I.P.-Teilnahme? Bei dem Promipärchen Paulina Ljubas (25) und Henrik Stoltenberg droht die Beziehung an der Fremdflirtshow zu zerbrechen. Bereits in den vergangenen fünf Folgen waren sowohl die Brünette als auch der Love Island-Lümmel von ihrem Partner enttäuscht. Vor Kurzem hatte Showkollege Juliano Fernandez im Netz behauptet, Paulina habe Henrik zur Teilnahme gedrängt. In der aktuellen Folge gab Paulina nun aber an: Es war exakt andersherum!

In der sechsten "Temptation Island V.I.P."-Ausgabe ging es für die vergebenen Reality-Sternchen wieder ans Lagerfeuer. Dort musste die Ex-Köln 50667-Darstellerin einmal mehr ihren Freund beim Tanzen, Tätscheln und Tanken beobachten. Für Paulina zu viel: In Anwesenheit von Kate Merlan (34), Emmy Russ (22), Sandra Janina (22) und Moderatorin Lola Weippert (25) wetterte sie drauf los: "Schämt dieser Junge sich eigentlich nicht? [...] 'Wir gehen hier hin, dass ich dir beweisen kann, dass ich nicht so bin.' Genau das hat er gemacht. Er überredet mich noch. Ich wollte hier nie hin, nie! Henrik ist, wenn er getrunken hat, hochmanipulierbar, schwach, dauergeil." Sie könne nicht fassen, dass dieser Mann mit ihr in einer Wohnung lebe und sie sogar heiraten wolle!

In derselben Folge hatte Henrik zuvor tatsächlich maximal von seiner Partnerin geschwärmt: "Für mich ist Paulina auf jeden Fall die Frau fürs Leben. [...] Ich habe vorher noch nie jemand so richtig krass geliebt. Es passt einfach alles. [...] Ich frage sie auch demnächst, ob sie mich heiraten will." Und auch die Influencerin war zu Beginn der Folge noch davon überzeugt, mit ihrem Liebsten die Show glücklich zu verlassen: "Er ist meine große Liebe. Für mich könnte das Projekt an dieser Stelle beendet werden. Ich zweifle nicht an meinen Gefühlen zu Henrik, er fehlt mir einfach so sehr."

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

Anzeige

RTL Paulina Ljubas bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

RTL Henrik Stoltenberg in der Männervilla bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

RTL Kate Merlan, Emmy Russ, Paulina Ljubas und Sandra Janina bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

Wer denkt ihr, hat wen überredet, an der Show teilzunehmen? Henrik hat Paulina überredet. Paulina hat Henrik überredet. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de