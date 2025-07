Fans feiern Paulina Ljubas für ihren neuen natürlichen Look

Paulina Ljubas (28) hat in den vergangenen Monaten einen ziemlichen Wandel durchlebt. Der Realitystar war früher für seine extremen Looks bekannt: auffällige und aufreizende Outfits, viel Make-up und viele Instagram-Filter. Das alles wurde in jüngster Vergangenheit aber scheinbar immer weniger – in ihrem neuesten Instagram-Beitrag zeigt sich die Beauty auf mehreren Fotos sogar komplett ungeschminkt. Dazu teilt sie statt gestellter Aufnahmen spontane Schnappschüsse aus ihrem Alltag. Paulinas Fans sind begeistert. "So schön und authentisch", schwärmt eine Nutzerin, während andere schreiben: "Ohne Schminke genauso schön", "Glow-up" und "richtig schön, so ungeschönt".

Die Community der 28-Jährigen scheint das Gefühl zu haben, dass Paulinas Veränderung etwas mit ihrer Beziehung zu Tommy Pedroni (30) zu tun haben könnte. Seit Ende November 2023 sind die beiden ein Paar – und die Kölnerin scheint seitdem so glücklich wie noch nie zuvor zu sein. Ihre Fans vermuten, dass die Liebe des Franzosen sich sehr positiv auf ihr Selbstbewusstsein ausgewirkt hat. "Man sieht, dass du irgendeine Veränderung durchgemacht hast, und das absolut positiv. Alles Gute für euch", schwärmt eine Followerin. Eine weitere kommentiert: "Bleib bitte für immer mit Tommy."

Zu Beginn ihrer Beziehung glaubten nicht alle daran, dass die beiden Reality-TV-Bekanntheiten es wirklich ernst miteinander meinen. Vor allem Tommys Ex Sandra Sicora (33) schoss immer wieder gegen das Paar. Inzwischen scheinen die beiden Turteltauben aber wohl alle Zweifel aus dem Weg geräumt und selbst die letzten Kritiker davon überzeugt zu haben, dass sie ein echtes Traumpaar sind. "Tommy behandelt Paulina wirklich wie eine Prinzessin. Also, die beiden lieben sich, das sieht man denen auch an", gestand selbst Paulinas Ex-Partner Yasin Mohamed (34) auf Instagram.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im Juli 2025

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Oktober 2023

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, Realitystars