Juliano Fernandez macht Paulina Ljubas (24) krasse Vorwürfe! Bereits vor ihrer Temptation Island V.I.P.-Teilnahme konnten sich der Ex-Are You The One?-Kandidat und die einstige Köln 50667-Darstellerin nicht riechen. Auch nach der Fremdflirt-Sendung werden Juliano und Paulina wohl keine Freunde. Der Grund: Die Influencerin plauderte aus, dass Juliano und Sandra Janina (22) eine Sexflaute hatten. Das lässt der Ex-Animateur nicht so leicht auf sich sitzen und packte jetzt eine Story aus, die Paulina so gar nicht schmecken wird: Sie soll ihren Freund Henrik Stoltenberg zur "Temptation Island V.I.P."-Teilnahme gedrängt haben!

"Ich weiß aus ganz sicherer Quelle, dass Henrik nie bei dieser Sendung mitmachen wollte", packte Juliano jetzt auf Instagram aus. "Sie hat ihn angebettelt und ihn angefleht, da teilzunehmen, weil sie damals bei "Köln 50667" rausgeflogen ist", meinte der Reality-TV-Teilnehmer zu wissen. Für Paulina habe Henrik schließlich bei "Temptation Island V.I.P." teilgenommen und "jeden Tag" laut Juliano wegen seiner Freundin in der Villa geweint und gelitten.

Aber warum redete sich Juliano überhaupt so in Rage? In einem Instagram-Livestream betonte Paulina, dass Juliano und Jakub Jarecki nur bei "Temptation Island V.I.P." aufgrund des Bekanntheitsgrades ihrer Frauen sind. "Ich könnte jetzt auch auspacken, aber der Unterschied zwischen uns ist, dass wir nicht spoilern und dass wir eine gewisse Loyalität gegenüber der Produktionsfirma und den anderen Kandidaten haben", erklärte Juliano und offenbarte, dass er wohl noch mehr Details aus Paulinas Leben kenne, mit denen er an die Öffentlichkeit gehen könnte.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+.

Anzeige

Temptation Island V.I.P., RTL Juliano, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

Anzeige

RTL / Frank Fastner Die "Temptation Island V.I.P."-Paare 2021

Anzeige

RTL / Frank Fastner Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de