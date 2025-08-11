Das stärkt die Liebe von Paulina Ljubas und Tommy Pedroni

Paulina Ljubas (28) gewährt ihren Fans auf Instagram immer wieder Einblicke in ihr Privatleben – und jetzt ließ sie ihre Follower an ihrem Liebesglück mit Tommy Pedroni (30) teilhaben. Auf die Frage, was ihre Beziehung besonders stark mache, fand die Reality-TV-Darstellerin begeisterte Worte: "Dass wir zu jedem Zeitpunkt respektvoll und ehrlich miteinander umgehen." Offenheit sei für sie und Tommy der Schlüssel zur Harmonie.

Was Paulina besonders an ihrem Partner schätzt, ist seine Gelassenheit. "Kein einziger Mann hat mich bisher so wenig, beziehungsweise gar nicht gestresst, wie Tommy", schwärmte sie. Außerdem betonte die diesjährige Teilnehmerin von Das Sommerhaus der Stars, warum bei den beiden nur selten Konflikte entstehen würden: "Wir sprechen über alles und warten nicht erst, bis es ein Problem gibt." Das erzeuge ein entspanntes Zusammenleben.

Auch Tommy fand vor wenigen Tagen liebevolle Worte für seine Partnerin. "Paulina ist mein Ruhepol und gleichzeitig auch jemand, der mich pusht, wenn es drauf ankommt", behauptete der Influencer gegenüber RTL. Ihre Verbindung wurde unter anderem durch gemeinsame Erfolge wie ihre Teilnahme an der TV-Show #CoupleChallenge gestärkt. In diesem Jahr werden die zwei zudem als Duo bei "Das Sommerhaus der Stars" mit von der Partie sein.

Instagram / tommypedroni Paulina Ljubas und Tommy Pedroni in Marbella

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Tommy Pedroni und ihr gemeinsamer Hund Neo im Juni 2025

Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas, Reality-TV-Stars