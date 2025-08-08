"Mein Ruhepol": Tommy Pedroni schwärmt von seiner Paulina

Realitystar Tommy Pedroni (30) bereitet sich auf seinen nächsten großen Auftritt im Ring vor. Nach seinem Sieg bei Fame Fighting gegen Jona Steinig (29) im letzten Jahr strebt Tommy einen weiteren Sieg an – dieses Mal hat er es auf Nikola Glumac (29), den Freund von Kim Virginia Hartung (30), abgesehen. Offiziell steht der Kampf noch nicht fest, doch Tommy zeigte sich gegenüber RTL hochmotiviert: "Ich habe richtig Lust, meine Entwicklung zu zeigen – und natürlich zu gewinnen." Trotz der körperlichen und mentalen Herausforderungen des Sports scheint der ehemalige Profischwimmer bestens gerüstet – auch dank einer ganz besonderen Person an seiner Seite.

Die Rede ist von Paulina Ljubas (28), seiner Freundin seit November 2023 und zugleich seiner stärksten Unterstützung. "Paulina ist mein Ruhepol und gleichzeitig auch jemand, der mich pusht, wenn es drauf ankommt", schwärmte Tommy offen. Die enge Verbindung der beiden zeigt sich auch darin, dass sie kürzlich bei der TV-Show #CoupleChallenge Seite an Seite triumphierten. Trotz des öffentlichen Interesses, das durch ihre Beziehung entsteht, schaffen sie es, gemeinsam als Team zu wachsen. "Dafür bin ich ihr super dankbar", betonte der gebürtige Franzose, der für seine charmante Art bekannt ist.

Auch wenn Fans das Paar bereits als absolutes Traumpaar feiern, ist eine Hochzeit aktuell kein Thema. Auf die Frage, ob er Paulina bald einen Antrag machen würde, antwortete Tommy lachend: "Tatsächlich hören wir die Frage öfter. Aktuell genießen wir einfach das Hier und Jetzt." Schritt für Schritt wolle das Paar sein Leben gestalten, ohne sich durch Erwartungen oder Druck leiten zu lassen. Ob die gemeinsame Zukunft eine Hochzeit oder eine andere große Veränderung bereithält, bleibt vorerst offen.

Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas, Reality-TV-Stars

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im März 2025

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Tommy Pedroni und ihr gemeinsamer Hund Neo im Juni 2025

