RTL hält weiterhin an seinen Dschungelcamp-Plänen fest! Im Oktober überraschte der Sender die Fans der Busch-Sendung damit, dass die anstehende Staffel nicht in Australien stattfinden wird. Stattdessen sollen die neuen Urwald-VIPs rund um Harald Glööckler (56) und Lucas Cordalis (54) im Januar in Südafrika ein Camp beziehen. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Gesundheitslage steht aber genau diese Location-Wahl unter keinem guten Stern. Es gab sogar schon Absage-Gerüchte – doch RTL gibt nun Entwarnung!

RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner erklärte in einem Statement: "Wir planen weiterhin mit dem Dschungelcamp 2022 in Südafrika. Die ständig verändernden Situationen aufgrund der Pandemie nehmen wir aber natürlich sehr ernst und haben entsprechende Hygiene-Konzepte entwickelt." Vor Ort werde das gesamte Team – sowohl die Kollegen aus Deutschland als auch die südafrikanische Crew – komplett isoliert leben und arbeiten.

Während bislang nur Modeguru Harald Glööckler, Katzenberger-Ehemann Lucas Cordalis und Bachelorette-Ulknudel Filip Pavlovic (27) als Kandidaten für 2022 bestätigt wurden, wird über den Rest schon fleißig spekuliert. Unter anderem werden auch Ex-GZSZ-Star Eric Stehfest (32), #CoupleChallenge-Streithenne Christin Queenie oder auch Bohlen-Ex Janina Youssefian (39) als weitere Camper gehandelt.

TVNOW / Stefan Gregorowius Harald Glööckler zu Gast im Dschungelshow-Finale

TVNOW / Stefan Gregorowius Lucas Cordalis bei "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow 2021"

TVNOW / Stefan Gregorowius Filip Pavlovic im Dschungelshow-Finale

