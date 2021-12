Cardi Bs (29) Weihnachtseinkäufe werden in diesem Jahr wohl recht unkompliziert ablaufen – zumindest wenn es um ihre Tochter Kulture Kiari Cephus (3) geht. Die Kleine könnte sich von ihren berühmten Eltern vermutlich die ausgefallensten Dinge wünschen – immerhin ist nicht nur ihre Mutter ein großer Star, sondern auch ihr Papa Offset (30) ist erfolgreicher Musiker. Tatsächlich hat das Mädchen aber nur einen einzigen Wunsch in diesem Jahr.

Auf Twitter verriet Cardi jetzt: "Mein Baby will zu Weihnachten nur ein Jo-Jo haben. Ich liebe das!" Ein so simples Spielzeug bekommt man bereits für ein paar Euro – vielleicht schenkt die Grammy-Gewinnerin ihrer Tochter also gleich mehrere Jo-Jos oder ein besonders ausgefallenes. Bei den Fans der "WAP"-Interpretin kommt der bodenständige Wunsch der Dreijährigen auf jeden Fall gut an. "Ich liebe Kinder, die unkompliziert sind. Es braucht nicht viel, um sie glücklich zu machen", kommentierte ein User den Tweet.

Was sie ihrem Sohn schenkt, verriet Cardi aber nicht. Der Kleine erblickte erst vor rund drei Monaten das Licht der Welt – sein Name ist bisher noch nicht bekannt. Die 29-Jährige sprach erst vor wenigen Wochen mit Good Morning America über ihr neues Leben als Zweifach-Mama: "Ich muss meine Zeit mit ihnen gut aufteilen, weil meine Tochter manchmal ein bisschen besitzergreifend wird."

Getty Images Cardi B und Offset, Januar 2020

Getty Images Cardi B, Rapperin

Getty Images Cardi B und Offset mit ihrer gemeinsamen Tochter Kulture Kiari, Juni 2020

