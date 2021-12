Am Donnerstag machte eine tragische Nachricht die Runde. Der Musikproduzent Flow La Movie, seine Lebensgefährtin Debbie Jimenez und ihr vierjähriger Sohn sowie sechs weitere Passagiere sind bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Wie es zu dem tragischen Unglück kommen konnte, ist noch nicht geklärt. In Debbies letztem Social-Media-Post saß sie nur wenige Tage vor der Tragödie noch freudestrahlend in einem Flieger.

Bloß vier Tage vor dem tödlichen Flugzeugunglück teilte Debbie, die mit vollständigem Namen Debbie Von Marie Jiménez Garcia heißt, auf Instagram einige Bilder, in denen sie entspannt in einem Jet sitzt und in die Kamera lächelt. Dazu schrieb sie: "Und wenn keiner an dich glaubt, zeig ihnen, wie du es machst." Ob die Fotos in demselben Privat-Jet entstanden sind, mit dem Debbie und ihre Liebsten wenige Tage später verunglückt sind, ist nicht klar.

Noch im November hatte Flow, der mit bürgerlichem Namen José Ángel Hernández heißt, seiner Freundin einen rührenden Post zu ihrem Geburtstag gewidmet. "Heute ist der Geburtstag der Liebe meines Lebens [...] Ich liebe dich", schrieb er damals zu einigen Schnappschüssen mit seiner Partnerin.

Anzeige

Instagram / debbiejimenes Debbie Jimenez im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / debbiejimenes Debbie Jimenez im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / flowlamovie Flow La Movie, seine Freundin Debbie Von Marie Jiménez Garcia und Sohn Jayden

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de