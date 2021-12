Thore Schölermann (37) könnte im Moment nicht glücklicher sein. Der The Voice of Germany-Moderator wurde vor wenigen Tagen Papa seines ersten Kindes. Tochter Ilvi ist der ganze Stolz des ehemaligen Verbotene Liebe-Stars und seiner Frau Jana (34). Inzwischen durfte die kleine Familie sogar schon aus dem Krankenhaus raus und zurück in die heimischen vier Wände. Dort kommt der Neu-Papa nun aus dem Schwärmen über seine Familie gar nicht mehr heraus.

"Uns geht es sehr gut. Mami geht es gut. Ilvi geht es gut", berichtet Thore seinen Followern in seiner Instagram-Story. Offenbar hatten einige von ihnen sich gefragt, warum das Ehepaar sich so wenig im Netz zu Wort meldet. "Eben, weil es uns jetzt gerade so gut geht und wir die Zeit miteinander genießen wollen. Wir sind echt wenig am Handy, sondern hier bei uns und haben sozusagen die Kennenlernphase", erklärt der Münchner seiner Community.

Seine Frau bezeichnet Thore als "tapfere Mami". "Jana hat das alles so toll gemacht", betont er weiter. Er kümmere sich nun um den Haushalt, während seine Angetraute für Baby Ilvi da ist.

ActionPress Jana und Thore Schölermann beim kinderTag in Berlin, 2021

Getty Images Jana und Thore Schölermann beim Deutschen Fernsehpreis in Köln im September 2021

Instagram / janaschoelermann Jana und Thore Schölermann, Schauspieler

