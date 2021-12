Dieses Fest wird ein besonderes werden! Seit 2019 ist Thomas Gottschalk (71) wieder in festen Händen: Mit Karina Mroß führt er eine glückliche Beziehung, die ganz im Sinne einer Patchworkfamilie steht. Denn sowohl Tommi als auch die Controllerin vom SWR brachten eigene Kinder mit in die Beziehung. Dieses Jahr an Weihnachten soll nun eine Premiere stattfinden: Thomas und Karina feiern das erste Mal zusammen Weihnachten!

Mit von der Partie werden sowohl der Sohn des Kult-Moderators sowie dessen Ehefrau und Thomas' Enkel sein. Der Zweijährige freut sich besonders: "Vor allem der kleine Sebastian kann es kaum abwarten", verriet Karina in einem Interview mit Bild. Aber auch von ihrer Seite bereichert jemand die Feierlichkeiten der Patchworkfamilie: Ihre Tochter Melinda stößt ebenfalls dazu.

Und wie sieht der Plan im Hause Gottschalk-Mroß genau aus? Beginnen werden sie an Heiligabend mit Champagner, danach tischt Karina persönlich ein großzügiges Weihnachtsmenü auf. "Am 25. kommt dann meine Familie zu uns und wir gehen Käse- und Fleischfondue essen", erzählte sie weiter.

Getty Images Thomas Gottschalk beim "Wetten, dass..?"-Revival

Getty Images Karina Mroß und Thomas Gottschalk im Dezember 2019 in Baden-Baden

ActionPress Karina Mroß, ihre Tochter Melinda und Thomas Gottschalk, 2019

