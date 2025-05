So reagieren die Fans auf das TV-Aus von Thomas Gottschalk

Thomas Gottschalk (74) hat offiziell verkündet, dass er sich aus dem Fernsehen zurückziehen wird – eine Nachricht, die in den sozialen Netzwerken große Wellen schlägt. Unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram äußern sich zahlreiche Fans zur Entscheidung des beliebten Moderators. Viele würdigen den Schritt als richtig und wünschen Thomas alles Gute für den wohlverdienten Ruhestand. Kommentare wie "Alles im Leben hat seine Zeit. Ich wünsche ihm für seinen Ruhestand alles Gute. Egal, wie man zu ihm steht, er bleibt eine absolute TV-Legende und hat die deutsche TV-Landschaft geprägt" zeigen, dass die Zuschauer seinen Entschluss respektieren. Es gibt aber auch Stimmen, die die Entscheidung bedauern: "Held meiner Samstagabend-Kindheit" und "Schade, ich mag ihn", betonen einige Nutzer.

Eine aktuelle Umfrage von Promiflash [Stand 11. Mai 2025, 15:30 Uhr] bestätigt das Stimmungsbild unter den Fans: Die Mehrheit hält es für nachvollziehbar, dass der Star nun aus der Fernsehlandschaft verschwinden möchte. Von insgesamt 806 Teilnehmern finden 591 (73,3 Prozent), dass es für ihn an der Zeit war, endgültig Abschied vom TV zu nehmen. Gleichzeitig ist auch ein Teil der Meinung, dass sie ihn als Moderator sehr vermissen werden. So stimmen 215 (26,7 Prozent) Leser dafür, dass sie es sehr schade finden, ihn jetzt nicht mehr im Fernsehen zu sehen. Kein Wunder: Damit endet eine Ära – doch überwiegt bei den meisten Zuschauern Dankbarkeit für viele unterhaltsame Jahre.

Thomas hat seinen Rückzug am Samstagabend in der Liveshow "Denn sie wissen nicht, was passiert" verkündet. "Ich werde am nächsten Sonntag 75 und das ist der Punkt für einen Moderator, wo man sagen sollte, man nimmt sich selber raus. Ich hab immer gesagt, wenn der Papst jünger ist als ich, ist der Abend für mich gelaufen. Deswegen verabschiede ich mich vom Samstagabend-Entertainment", erklärte die TV-Legende vor Studiopublikum und erhielt dafür großen Applaus. Dennoch bleibt Thomas seinen Fans noch ein letztes Mal erhalten: Die Sendung am 6. Dezember wird sein Abschied aus der Samstagabendunterhaltung sein.

Thomas Gottschalk, ehemaliger Moderator

Thomas Gottschalk, Moderator

