Karina Mroß könnte wohl aktuell nicht glücklicher über die Richtung sein, in die sich ihre Beziehung gerade entwickelt. Seit 2019 ist die Controllerin beim Südwestrundfunk nun schon mit Thomas Gottschalk (71), der offiziell noch mit seiner Thea verheiratet ist, liiert. Beim Wetten, dass..?-Comeback im November gab es sogar einen gemeinsamen Auftritt der Turteltauben, bei dem sie wie ein Herz und eine Seele wirkten. Offenbar trügt der Schein auch nicht: Karina fühlt sich nämlich schon als Familienmitglied akzeptiert.

"Mein größtes Geschenk ist, wie mich Roman und Melissa in die Familie aufgenommen haben", schwärmt sie gegenüber Bild. Sie meint damit Thomas' ältesten Sohn und dessen Frau, die sie momentan in deren Wahlheimat San Diego besuchen. Aufgrund der Einreisebeschränkungen konnte der Kultmoderator seinen Erstgeborenen fast zwei Jahre lang nicht in persona sehen. Umso mehr genießen er und seine Karina jetzt die Familienzeit unter der kalifornischen Sonne. "Wir erleben hier ein völlig neues Weihnachtsgefühl", betont die Blondine.

Neben ihrer Vorfreude auf die Feiertage in den USA versetzt sie allerdings noch ein weiteres Detail in absolute Verzückung: Romans kleines Söhnchen Sebastian. Und zwar vor allem, weil der Dreijährige Karina stark an jemanden erinnert. "Der kleine Sebastian ist übrigens eine Miniatur-Ausgabe von Thomas", gibt sie preis.

Getty Images Karina Mroß und Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?" im November 2021

Getty Images Thomas Gottschalk mit seiner Ex-Frau Thea

Getty Images Thomas Gottschalk mit Karina Mroß, Februar 2020 in Wiesbaden

