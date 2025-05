Er wird 75: Thomas Gottschalk reflektiert seine TV-Zeit

Thomas Gottschalk (74) feiert am 18. Mai seinen 75. Geburtstag. Anlässlich dieses besonderen Jubiläums zog der Kult-Moderator Bilanz über sein beeindruckendes Leben im Rampenlicht. In gewohnt humorvoller Manier erklärte Thomas, dass er nie viel von den üblichen Lobeshymnen zum runden Geburtstag gehalten habe, doch die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit sei zum Jubiläum unvermeidlich gewesen. "Ich habe mich zu keiner Zeit so richtig ernst genommen", gab er in einem Gespräch mit der Bild zu. Nun, kurz vor seinem 75. Geburtstag, widmet er sich jedoch der Reflexion über sein Leben und Wirken.

Der Moderator blickt auf eine glanzvolle Karriere zurück, vom Samstagabend-König bis hin zu seiner legendären Zeit bei "Wetten, dass ..?". Doch auch Thomas hat bemerkt, dass die Glanzzeiten des klassischen Fernsehens zu Ende gehen. Mit einem Augenzwinkern stellte er fest, dass heute fast keiner mehr den Samstagabend vor dem Fernseher verbringt und der Streaming-Konsum auf Plattformen wie Netflix Überhand nimmt. Trotz des Wechsels der Mediennutzung zeigt er sich bescheiden und gelassen, wohlwissend, dass er in einer Ära des Fernsehens gewirkt hat, die für immer in Erinnerung bleiben wird.

Sein Rückzug aus der Samstagabend-Showlandschaft war bereits vor Kurzem ein großes Thema. Bei einer Liveshow hatte Thomas erklärt, dass es Zeit sei, jüngeren Moderatoren das Feld zu überlassen. Neben seiner humorvollen Art, mit der er die Menschen jahrzehntelang begeisterte, hat sich der Entertainer auch immer wieder durch Bodenständigkeit und Selbstironie ausgezeichnet. Über sich selbst und seine Karriere meinte er, er habe der Welt zwar nicht die Richtung vorgegeben, aber doch viele Menschen bestens unterhalten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk, ehemaliger Moderator

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk, TV-Star

Anzeige Anzeige