Welche Prominenten hatte Oliver Pocher (43) wohl diesmal im Visier? Spätestens seit seinem eigens ins Leben gerufenen Netz-Format "Pochers Bildschirmkontrolle" gilt der Entertainer als absoluter Schreck einiger Influencer – immerhin bekam schon der eine oder andere Webstar bei dem Comedian sein Fett weg. Und auch zum Jahresende mussten noch mal einige Promis dran glauben: In seinem Jahresrückblick veräppelte Olli wie gewohnt einige Stars!

Bereits mit Blick auf den Januar 2021 kam dem Komiker prompt Michael Wendler (49) in den Sinn. Dem Schlagerstar sprach Olli den Preis für das Medien-Aus des Jahres zu. Und noch weitere VIPs zog Pocher durch den Dreck. Beispielsweise wurde Joshua Kimmich (26) zum Impfgegner des Jahres gekürt – Politiker Armin Laschet (60) bekam hingegen die wohl weniger begehrte Trophäe als größte Lachnummer des Jahres.

Doch es gab in Ollis Augen nicht nur Pechvögel in den vergangenen zwölf Monaten. So betitelte er Ex-Let's Dance-Kandidat Nicolas Puschmann (30) beispielsweise als Mutmacher und legte kurzerhand sogar ein Tänzchen mit dem einstigen Prince Charming aufs Parkett. Und auch TV-Legende Thomas Gottschalk (71) durfte sich über eine Auszeichnung für das Comeback des Jahres freuen.

Instagram / tigerwendlerofficial Michael Wendler mit seinem Hund Tiger

Getty Images Joshua Kimmich, Fußballer

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann, Oktober 2021

