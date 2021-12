Amira Pochers (29) Mama plaudert aus dem Nähkästchen. Vor sechs Jahren lernten sich die Fernsehmoderatorin und ihr heutiger Ehemann Oliver Pocher (43) über die Dating-App Tinder kennen und lieben. Im Oktober 2019 gaben sich die Turteltauben schließlich das Jawort. Zusammen hat das Paar zwei Söhne, die 2019 und 2020 zur Welt kamen. Jetzt verriet Amiras Mutter, dass sie zunächst Angst hatte, ihre Tochter könnte auf ein Fake-Profil hereinfallen.

In der neusten Folge ihres Podcasts "Hey Amira" war die Mutter der 29-Jährigen zu Gast. Gemeinsam sprachen Amira und Mirjam auch über ihre Beziehung zu Olli. Dabei verriet die Österreicherin, dass sie zunächst fürchtete, ihre Tochter könnte von einem Fake-Profil übers Ohr gehauen werden. "Im ersten Moment war ich nur besorgt, dass das Date auch echt ist und sich nicht jemand für [Olli] ausgibt", begann die 50-Jährige zu erzählen. Deshalb habe sie auch darauf bestanden, dass sich Amira zunächst an einem öffentlichen Ort mit dem Entertainer trifft. So könne die Beauty sicherstellen, dass es nicht "irgendein anderer schwindliger Typ" ist.

Auch wenn Amiras Mama von Ollis Promi-Status anschließend nur wenig beeindruckt war, sei sie vor dem ersten Kennenlernen mit dem 43-Jährigen dennoch nervös gewesen. Startschwierigkeiten habe es zwischen den zwei allerdings nicht gegeben, wie Amira und ihre Mama versicherten. Auch mit dem Humor des gebürtigen Hannoveraners kommt die dreifache Mutter klar, da sie laut eigener Aussage selbst auch gut kontern könne.

Instagram / amirapocher Amira Pocher und ihre Mama Mirjam in Köln im April 2018

Instagram / mirjam_svetnik Amira Pocher und ihre Mutter Mirjam

Instagram / amirapocher Amira Pocher, 2021

