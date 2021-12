Nadja Abd el Farrag (56) wünscht ihren Fans offenbar eine sexy Adventszeit! Die Ex-Lebensgefährtin von Dieter Bohlen (67) tritt heute nicht mehr so häufig wie damals in die Öffentlichkeit. Dennoch kann die Fernsehmoderatorin auf ihre Fanbase vertrauen, die sie durch die Höhen und Tiefen ihres Lebens begleitet. Ihnen gibt Naddel private Einblicke in ihr Leben und postet auch gerne mal Throwback-Fotos. Jetzt versüßte Naddel ihren Fans die vorweihnachtliche Zeit, indem sie ein besonders sexy Bild von sich teilte!

Ihre Community staunte sicherlich nicht schlecht, als Naddel auf Instagram ihnen hüllenlos einen schönen Adventssonntag wünschte. "Alles Liebe für euch zum vierten Advent", schrieb die TV-Bekanntheit und postete dazu ein Foto, auf dem sie völlig nackt mit einem breiten Grinsen zu sehen sind. Ihre Nippel verdeckt die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin geschickt mit den Händen.

Nackedei-Naddel scheint ihren Followern besonders gut zu gefallen. Sie überhäuften die DJane mit süßen Komplimenten. Mit "Du bist einfach eine geile Frau", "Du bist einfach hinreißend" und "Sexy Zuckerschnute" widmeten sie ihrer Naddel liebevolle Worte.

Getty Images Nadja Abd el Farrag 2009 bei einer Veranstaltung in Going, Österreich

ActionPress Nadja Abd el Farrag auf Mallorca

Getty Images Nadja Abd el Farrag 2009 in Berlin

