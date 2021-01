Nadja Abd el Farrag (55) hat endlich ein wichtiges Ziel in ihrem Leben erreicht. In den vergangenen Jahren hatte es die Ex von Dieter Bohlen (66) nicht gerade leicht. Sie landete nicht nur wegen ihres Alkoholkonsums oft in der Presse, sondern musste auch einige Job-Pleiten einstecken und hatte hohe Schulden. Vor knapp einem Jahr wollte Naddel ihr Leben völlig umkrempeln und zog an die Nordsee, um dort neu anzufangen. Und der Neuanfang scheint Naddel in einer Hinsicht geglückt zu sein: Finanziell geht es ihr wieder besser.

Gegenüber Bild verriet die 55-Jährige, dass sie eine fünfstellige Summe an Schulden angehäuft habe und das sei für sie ein enorm hoher Betrag gewesen. Nun kann sie aufatmen: "Doch jetzt hab ich‘s geschafft – ich bin schuldenfrei, mein Leben ist wieder positiv!", erklärte sie stolz. In ihrer neuen Wahlheimat lebte sie offenbar sehr bescheiden und wirtschaftete gut. Ihre Wohnung muss sie allerdings in drei Monaten geräumt haben, daher sucht die Brünette eine neue Bleibe rund um ihre Heimat Hamburg.

In beruflicher Hinsicht hat die ehemalige Moderatorin nach wie vor nicht das große Los gezogen. Wegen der aktuellen Gesundheitskrise war in dem Lokal kein Betrieb und Naddel verlor ihren Job als Kellnerin. Doch davon lässt sie sich nicht unterkriegen. Sie hat bereits einen neuen Arbeitsplatz und hilft in einer Bäckerei bei Schleswig aus.

Anzeige

Instagram / nadjaabdelfarrag_official Nadja Abd el Farrag, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / nadjaabdelfarrag_official Nadja Abd el Farrag

Anzeige

Instagram / nadjaabdelfarrag_official Die TV-Bekanntheit Nadja Abd el Farrag

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de