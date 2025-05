Kader Loth wollte Nadja Abd el Farrag vor ihrem Tod helfen

Nadja Abd el Farrag (✝60) verstarb im Mai in einem Krankenhaus in Hamburg. Über die Jahre gab es immer wieder Anzeichen, dass es der Ex-Partnerin von Dieter Bohlen (71) nicht gut ging, viele Beobachter ignorierten dies – nicht jedoch Kader Loth (52). Nur wenige Wochen vor dem tragischen Ereignis hatte die einstige Dschungelcamperin öffentlich bekannt gegeben, dass sie Naddel unterstützen wolle. Im Gespräch mit Closer erklärte sie im März: "Ich würde gern Naddel einstellen und ihr helfen. Denn wir brauchen alle eine Perspektive im Leben. Vor allem in der Reality-Branche ist es wichtig, sich ein zweites Standbein aufzubauen."

Kurz zuvor hatte die "Sun of Mallorca"-Interpretin öffentlich gemacht, dass sie nur 200 Euro Rente bekomme. Kader reagierte darauf im Gespräch mit der Zeitschrift voller Mitgefühl: "Ich habe sie auf Veranstaltungen kennengelernt. Sie liegt mir am Herzen. Ich würde ihr einen Job anbieten, ich würde ihre Seminare bezahlen und auch eine Wohnung für sie finden. Ich möchte helfen." Ganz uneigennützig war dieses Angebot aber offenbar nicht: Die Partnerin von Ismet Atli (54) berichtete außerdem, dass sie Schwierigkeiten habe, gutes Personal für ihren Beauty-Salon zu finden.

Naddel war jahrelang alkoholabhängig und litt an einer Leberzirrhose. In den schwierigsten Momenten fand die Sängerin oft Halt bei ihrer Hündin Lilly. Nach ihrem Tod durch multiples Organversagen fragten sich viele Unterstützer, was nun mit der Golden-Retriever-Dame geschehen würde. Ihre Vertraute Marion Ellermann erzählte Mitte Mai gegenüber RTL, dass Nadjas Mutter und Schwester als neue Hundeeltern infrage kämen. Zusätzlich bot sie an: "Wenn die beiden das nicht regeln können, ich bin sofort bereit. Ich würde Lilly sofort nehmen."

Anzeige Anzeige

ActionPress / Starpix / picturedesk.com / Alexander Tuma Nadja Abd el Farrag, 2001

Anzeige Anzeige

Instagram / nadjaabdelfarrag_official Nadja Abd el Farrag mit ihrer Hündin Lillly, August 2021