Nadja Abd el Farrags (†60) Beerdigung lässt auf sich warten

Nadja Abd el Farrag (✝60), auch bekannt als "Naddel", verstarb am 9. Mai 2025 im Alter von 60 Jahren in Hamburg an Organversagen. Von einer Bestattung ist in der Öffentlichkeit jedoch nichts bekannt. Aufgrund diverser Fristen, die man nach dem Tod einer Person in Deutschland einhalten muss, liegt der Verdacht nahe, dass die Ex von Dieter Bohlen (71) möglicherweise im Rahmen einer Geheim-Beerdigung bestattet wurde. In der Regel erfolgt die Überführung des Verstorbenen innerhalb von etwa 36 Stunden nach dem festgestellten Tod. Bei einer geplanten Erdbestattung findet die Beisetzung laut dem Bundesverband Deutscher Bestatter meist innerhalb von vier bis zehn Tagen statt. Bis dahin wird der Verstorbene häufig in einer Leichenhalle untergebracht. Diese Frist kann in besonderen Fällen verlängert oder verkürzt werden – dafür ist jedoch ein Antrag bei der zuständigen Behörde erforderlich.

In den letzten Wochen wurde lediglich bekannt, dass ihre Hündin Lilly, ein Golden Retriever, Teil der Zeremonie sein soll, die im kleinsten Kreis geplant ist. Öffentliche Aufmerksamkeit oder prominente Gäste sind dabei ausdrücklich nicht erwünscht. Nadjas langjähriger Freund Andreas Ellermann zeigte sich angesichts der ausbleibenden Unterstützung von Nadja zu Lebzeiten kritisch: "Jetzt brauchen die Leute, die Promis, da auch nicht mehr auflaufen, um noch eine Instagram-Story zu machen", erklärte er gegenüber RTL. Er betonte, dass Hilfe und Zuspruch in schwierigen Momenten wichtiger gewesen wären als öffentliche Trauer nach ihrem Tod.

Bereits seit Jahren hatte Nadja mit gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen, darunter Leberzirrhose, die sie nachhaltig schwächte. Sie wurde zuletzt wegen ihrer Beschwerden behandelt und starb schließlich in einem Krankenhaus in Hamburg. Nach ihrem Tod trauerten viele Weggefährten und Fans um die Sängerin. "Ich bin sehr traurig. Ruhe in Frieden, Nadja", äußerte sich unter anderem ihr Ex Dieter auf Instagram.

Anzeige Anzeige

ActionPress Nadja Abd el Farrag und Andreas Ellermann

Anzeige Anzeige

ActionPress / AUGUSTIN,CHRISTIAN Nadja Abd el Farrag und Dieter Bohlen Anfang der 2000er-Jahre