Was für ein Familien-Highlight bei Stacey Solomon (32) und ihren Liebsten! Vor wenigen Monaten hat sich das Leben der X Factor-Bekanntheit noch mal völlig verändert: Mit der Geburt ihrer Tochter Rose ist die Sängerin nun stolze vierfache Mutter. Im Netz teilt die Musikerin regelmäßig Einblicke in ihren Alltag mit der gesamten Rasselbande. In wenigen Tagen steht ein weiteres wichtiges Ereignis an: Stacey, ihr Verlobter Joe Swash und die Kids feiern das erste Weihnachten mit ihrem neuen Familienmitglied Rose!

Gegenüber The Mirror plauderte Staceys zukünftiger Ehemann auch schon mal aus, wie die Feiertage bei der Familie ablaufen werden: "Wir werden ultrafrüh aufstehen und die Geschenke verteilen." Anschließend gönnt sich die Truppe ein leckeres Frühstück mit Bagels, Lachs, Frischkäse und Bacon – dazu sind auch die anderen Familienmitglieder und Freunde herzlich eingeladen. "Ich werde kochen, Staceys Eltern kommen vorbei und einige von Staceys Brüdern und Schwestern", verriet der Schauspieler.

"Natürlich wird es unser erstes Weihnachten mit Baby Rose sein und es wird auch das erste Jahr in unserem neuen Haus stattfinden", erzählte Joe voller Vorfreude. Bei so viel angekündigtem Besuch scheint das kleine Nesthäkchen ja bestens aufgehoben zu sein. "Wir werden einfach zu Hause bleiben und die ganze Familie zu uns kommen lassen", erklärte der 39-Jährige. Festlich geschmückt ist das Haus für diesen Anlass ohnehin schon seit Tagen.

