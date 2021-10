Stacey Solomon (32) ist vor Kurzem erneut Mutter geworden. Vor einigen Tagen kam ihre Tochter Rose zur Welt. Der X Factor-Star hat nun insgesamt vier Kinder – die jüngsten beiden mit ihrem Verlobten Joe Swash. Die Geburt von Rose war aber anscheinend ganz anders als die drei Geburten zuvor. Stacey offenbarte jetzt, dass sie sich nach der Entbindung dieses Mal so gut gefühlt habe wie noch nie zuvor.

In einem Q&A auf Instagram fragte ein Follower, wie es der Sängerin derzeit geht. "Ich bin sehr glücklich, aber habe auch Schuldgefühle, weil es nach den Entbindungen vorher nicht immer so war", gab die 32-Jährige zu. Nach den Geburten ihrer Söhne sei sie eher ängstlich und traurig gewesen. "Jetzt habe ich diese Empfindung, von der immer alle reden. Du bist in deiner Blase und alles andere ist egal", schwärmte Stacey. "Ich versuche, das vollkommen in mich aufzunehmen und mich nicht dafür schlecht zu machen, dass ich dieses Gefühl sonst nicht hatte", erklärte sie weiter.

Während der Schwangerschaft mit Rose habe sie nichts anders gemacht und könnte sich auch nicht erklären, weshalb sie sich nun so viel glücklicher fühle als sonst. "Ich war wirklich nervös, dass ich mich wieder genauso fühlen würde wie nach den anderen Geburten, also war das eine nette Überraschung", verriet Stacey ihren Followern.

Instagram / staceysolomon Stacey Salomons Tochter Rose, Oktober 2021

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrem Mann Joe Swash und ihren vier Kindern, Oktober 2021

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrem Mann Joe Swash, ihrem Sohn Rex und Baby Rose, Oktober 2021

