Haftbefehl (36) gibt einen privaten Einblick in sein Leben. Im Rapgeschäft legte der gebürtige Offenbacher in den letzten Jahren eine steile Karriere hin. Heute ist der "Chabos wissen, wer der Babo ist"-Interpret ein Aushängeschild in der deutschen Musikszene. Doch trotz seines Erfolges ist ihm seine Familie am wichtigsten, wie er im Promiflash-Interview verriet. Jetzt postete Hafti ein seltenes Foto mit seiner Frau Nina!

Auf Instagram teilte Hafti den süßen Schnappschuss, auf dem er zärtlich die Arme um seine Liebste legt, während das Paar vor einem riesigen Weihnachtsbaum steht. Mit "Schatz" betitelte der Rapper das romantische Foto. Die Community des 36-Jährigen war völlig hin und weg von der weichen Seite ihres Rapstars. "Hafti, einfach der süßeste Rapper Deutschlands", schwärmte ein Fan von dem Musiker, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt.

Im Gegensatz zu Haftbefehl gibt seine Frau Nina regelmäßig Einblicke in das Leben mit ihrem Mann und den zwei gemeinsamen Kindern Noah und Aliyah. Doch für die Familienschnappschüsse wirft sich die Rasselbande nicht extra in Schale. Zu einem Pic schrieb Nina zum Beispiel: "Kein typisches Instagram-Bild. Familie Anhan – chaotisch, liebenswert, sympathisch, real und das Herz am richtigen Fleck!"

ActionPress/action press Haftbefehl, Rapper

Instagram / ninaanhan Haftbefehl und Nina Anhan, April 2021

Instagram / ninaanhan Haftbefehl mit seiner Frau Nina und ihren gemeinsamen Kindern Noah und Aliyah

