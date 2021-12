Ob Daniela Katzenberger (35) so auch den letzten Grinch in festliche Stimmung bringen will? Heiligabend steht vor der Tür. Die Reality-TV-Bekanntheit verbringt die Feiertage dieses Jahr gemeinsam mit ihrem Mann Lucas Cordalis (54) und Töchterchen Sophia (6) in ihrer Wahlheimat Mallorca – also bei sommerlichen Temperaturen statt im frostigen Deutschland. Doch dass es keinen Schnee geben wird, trübt ihre Weihnachtsstimmung offenbar nicht im Geringsten: Die Katze stellte jetzt sexy Santa-Grüße ins Netz!

Via Instagram veröffentlichte sie einen scharfen Schnappschuss aus dem Badezimmer: Dani liegt hier offenbar nackig bis auf eine Weinachtsmütze in der Wanne und streckt ihre hübschen Beine in die Luft! Ein Balken im Raum verdeckt zwar alle intimen Zonen der Kultblondine – doch auch so dürfte der Schnappschuss ihren Fans gehörig einheizen...

Für die ultimative Weihnachtsstimmung setzte die Katze noch ein lustiges Gedicht in die Bildunterschrift: "Frisch gebadet und rausgewaschen, werde ich mich noch mal auf die Socken machen. Jetzt aber flott los, die letzten Geschenke besorgen, besser heut’ als morgen", textete Dani. "Da geb ich Gas und flitz durch die Stadt mit den geschmückten Palmen, bis mir fast die Füße qualmen... Weihnachten ist nur einmal im Jahr und das ist für jeden ganz klar: Mit viel Leckereien und 'ner ordentlichen Pute, zieht auch an Weihnachten keiner 'ne Schnute."

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-Star

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit ihrem Mann Lucas Cordalis und ihrer Tochter Sophia

