Bei Familie Katzenberger/Cordalis hat die Weihnachtsstimmung schon Einzug gehalten. Auf ihrem Social-Media-Kanal nimmt vor allem Daniela (35) ihre Fans mit hinter die Kulissen ihres Familienalltags. Schnappschüsse mit ihrem Mann Lucas (54) und ihrer Tochter Sophia (6) gehören da dann und wann zum Content dazu. Jetzt veröffentlichte die Kultblondine ein besonders schönes gemeinsames Bild – typisch Dani dominiert in diesem die Farbe Rosa.

"Wir wünschen euch einen megaschönen vierten Advent mit allem drum und dran", schreibt die Reality-Lady zu einem Bild von Lucas, Sophia und sich vor dem heimischen Tannenbaum. Dekoriert ist das weihnachtlich geschmückte Gewächs natürlich, wie könnte es anders sein, mit rosafarbenen Kugeln. Passend dazu gekleidet sind Dani und Tochter Sophia ebenfalls.

Für gewöhnlich hat Dani ihre Kommentarfunktion ausgestellt. Vor allem immer dann, wenn sie Bilder mit ihrer Tochter postet, um sie vor unliebsamen Wortmeldungen zu schützen. Unter dem Weihnachtsposting können die Fans der Pfälzerin allerdings fleißig texten – und wie immer in diesem Fall erhält Daniela einige besserwisserische Kommentare. So wollen manche Fans genau wissen, wie die Blondine ihren Baum besser hätte schmücken sollen: "Kleiner Tipp: die großen Kugeln unten hin, die mittleren so mittig drumrum und die kleinen eher oben hin oder verteilt."

