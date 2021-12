Es ist eine traurige Nachricht für Literaturfans weltweit! Joan Didion zog 1955 von Kalifornien aus nach New York, wo sie eine journalistische Laufbahn einschlug: Nach ihrem Start bei der Zeitschrift Mademoiselle wurde sie Junior Editorin beim Modemagazin Vogue. In ihrer viele Jahrzehnte umspannenden Karriere schrieb Joan Romane, Drehbücher und zahllose Essays. Jetzt wurde bekannt, dass die Literatin im Alter von 87 Jahren verstorben ist.

Wie die New York Times jetzt berichtete, sei Joan heute in ihrer Wohnung in Manhattan verstorben. Die Todesursache sei demnach die Parkinsonerkrankung der "Das Jahr magischen Denkens"-Autorin gewesen. In ihrem umfangreichen Werk hatte sie sich über mehr als ein halbes Jahrhundert hinweg mit der US-amerikanischen Kultur und den politischen Umständen auseinandergesetzt.

Neben Romanen und Essays schrieb Joan auch Drehbücher. So war sie unter anderem am Script für den Film "A Star is Born" aus dem Jahr 1976 beteiligt. Das Drama wurde vor drei Jahren mit Lady Gaga (35) und Bradley Cooper (46) in den Hauptrollen neu verfilmt und gewann einen Oscar für den besten Song.

