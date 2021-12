Luke Mockridge (32) plant offenbar neue Projekte für 2022. Der Comedian hatte sich nach schweren Missbrauchsvorwürfen, die in diesem Jahr laut geworden waren, komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen – der Komiker hatte darum auch alle seine öffentlichen Auftritte abgesagt. Nun scheint der Entertainer seine Auszeit aber beenden zu wollen: Luke kündigte nämlich jetzt seine neue Tour für das kommende Jahr an.

Auf Instagram teilte der 32-Jährige einen Clip, auf dem er Schilder hochhielt, auf denen er einen Text geschrieben hatte – in dem Text erklärte er auch, 2022 wieder auf die Bühne zurückzukehren. "Ich gehe auf Tour und der Link ist in der Bio. Aber auch wenn wir uns nicht auf Tour sehen sollten, möchte ich dir, ja genau dir, frohe Weihnachten wünschen", richtete er sich an seine Follower.

Erst im September hatte er seine Auszeit auf unbestimmte Zeit verlängert. "Aufgrund der aktuellen Berichterstattung zu meiner Person werde ich meine Auszeit auf unbestimmte Zeit verlängern", hatte er damals auf Instagram verkündet.

Anzeige

Getty Images Luke Mockridge in Bochum im Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Luke Mockridge im Dezember 2016

Anzeige

Getty Images Luke Mockridge im November 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de