Für die Festtage hat Anna-Maria Ferchichi (40) ihre Drillinge besonders herausgeputzt! Die Brünette und ihr Ehemann Bushido (43) haben das größte Geschenk in diesem Jahr schon vor Weihnachten bekommen: Im November kamen ihre Töchter Leonora, Naima und Amaya zur Welt. Vor allem, dass Letztere putzmunter ist, ist ein großes Geschenk: Amayas Zustand war während der Schwangerschaft zwischenzeitlich kritisch. Nun feiert die große Familie ihr erstes Weihnachtsfest mit den Drillingen!

In ihrer Instagram-Story teilte Anna-Maria eine herzerwärmende Aufnahme ihrer drei jüngsten Kinder: Zu Weihnachten hat sie Leonora, Naima und Amaya in einen niedlichen Unisono-Look gesteckt. Die drei tragen Haarbänder, Kuschelsocken und niedliche Kleider – überwiegend in Rosa. Ihre Gesichter verdeckte die 40-Jährige mit Oma-Emojis.

Außerdem enthüllte Anna-Maria in ihrer Story, dass es in diesem Jahr eine ordentliche Bescherung geben wird. Eigentlich hatte die achtfache Mutter sich vorgenommen, jedem Kind nur ein Weihnachtsgeschenk zu kaufen – daraus wurde aber nichts. "Ich glaube ich bin die Inkonsequenz in Person, aber ich kann einfach nicht anders. Das ist einfach zu schön. Es macht einfach zu sehr Spaß, alle zu beschenken und die leuchtenden Augen zu sehen", schwärmte sie.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichis Drillinge im Dezember 2021

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi

