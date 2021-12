Es ist für sie immer noch ein emotionales Thema! Anna-Maria Ferchichi (40) und ihr Mann Bushido (43) begrüßten im November ihre Drillinge. Alle drei Töchter kamen bei der Geburt gesund und munter zur Welt – doch das war nicht selbstverständlich! Denn bei der kleinen Amaya gab es schon während der Schwangerschaft Komplikationen. Dass am Ende trotzdem alles gut wurde, kann Anna-Maria offenbar immer noch nicht glauben.

Im Interview mit Stern TV betonte Anna-Maria welche Bedeutung Amaya für sie hat: "Jetzt gucke ich sie an und kann nicht glauben, dass sie da ist und dass sie gesund ist. Es ist ein kleines Wunder." Auch ihr Mann Bushido erinnert sich an die schwierige Zeit während der Schwangerschaft seiner Frau: "Das hat uns beiden sehr zugesetzt. Das Schöne an der Sache war, dass wir als Paar noch mal sehr stark zusammengewachsen sind."

Die Komplikationen während Anna-Marias Schwangerschaft hatten dem Rapper allerdings auch mächtig zugesetzt. Nach einer schweren Blutung seiner Frau sprach Bushido sogar davon, traumatisiert zu sein. "In der zwölften Woche verliert meine Frau... komplett, keine Ahnung... den halben Unterleib", erzählte er im Spiegel-Interview.

