Anna-Maria Ferchichi ließ Damenbart von Laila (11) lasern

Anna-Maria Ferchichis (43) Tochter Laila kämpft mit einem ähnlichen Problem wie ihre Mama in jungen Jahren: einem Damenbart. Dieser scheint dem Mädchen schon etwas länger Kopfschmerzen zu bereiten. In der neuen Folge ihres Podcasts "Zwischen Dubai und Köln – mit Anna-Maria und Kim" sprach die achtfache Mutter offen über das Thema und berichtete, dass sich Laila den Haarwuchs weglasern lassen habe. "Ich habe wunderschöne Kopfhaare, dann hast du auch überall anders Haare. Das kommt leider Hand in Hand", meinte Anna-Maria und schilderte weiter: "Warum soll sie, wenn sie geärgert wird – weil sie wurde auch in der Schule geärgert – [...] den jetzt behalten? [...] Ich habe zehn Jahre meinen Damenbart gezupft, jeden Morgen, wie so eine Bescheuerte mit einer Pinzette."

Die Entscheidung, den Damenbart ihrer Tochter zu lasern, verteidigte Anna-Maria mit Überzeugung. Sie erinnerte daran, wie belastend sie selbst ihre Behaarung empfunden habe, und erzählte: "Ich hatte das auch als Kind und habe wahnsinnig darunter gelitten." In Dubai, wo die Familie seit geraumer Zeit lebt, sei das Entfernen solcher Behaarung durch Laser eine weitverbreitete und leicht zugängliche Methode. "Warum soll sie das jetzt behalten?", fragte die Influencerin und spielte darauf an, dass Kinder ohnehin oft Anlass zum Hänseln finden. Gleichzeitig äußerte sie die Vermutung, dass viele Menschen ihre Entscheidung kritisch sehen könnten, zeigte sich jedoch unbeeindruckt: "Ich finde das überhaupt nicht schlimm."

Dass Anna-Maria für die Laser-Entscheidung mit Kritik rechnet, liegt vor allem daran, dass sie eine Person des öffentlichen Lebens ist. Erst vor wenigen Tagen hatte sie in ihrer Instagram-Story darauf reagiert, wie es ist, als Influencerin ständig im Rampenlicht zu stehen. Die 43-Jährige zeigte sich dankbar für die Möglichkeiten und das Vertrauen, das ihr von ihren Followern entgegengebracht wird, gab aber auch zu: "Aber manchmal fühlt es sich seltsam an." Die Frau von Bushido (46) beschrieb das Problem, dass durch den Austausch auf Social Media eine besondere Nähe entstehe – allerdings nur von einer Seite. "Ich weiß definitiv, eines Tages werde ich mich zurückziehen", schrieb sie.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im Dezember 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern Laila und Djibrail

Instagram / bush1do Bushido mit seiner Tochter Laila