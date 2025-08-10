Anna-Marias Kreditkarten-Trick für ihre acht Kinder

Anna-Maria Ferchichi (43) sorgt momentan mit einem besonders modernen Erziehungsansatz für Schlagzeilen. Wie die Influencerin auf Instagram verriet, bekommen ihre acht Kinder kein Taschengeld im klassischen Sinne. Stattdessen stehen ihnen die Kreditkarten der Eltern über ihre Mobiltelefone zur Verfügung. Doch ganz ohne Kontrolle ist das nicht. "Sie fragen vor jedem Benutzen", erklärte Anna-Maria weiter und betonte, dass sie jede Kartenbewegung exakt nachverfolgen könne. Finanzielle Sorgen scheint es bei der Familie, die regelmäßig auch durch gemeinsame Projekte in der Öffentlichkeit steht, nicht zu geben.

Mit diesem Ansatz grenzt sich die Familie von traditionellen Erziehungsmethoden ab und löst gleichzeitig Diskussionen aus. Ob es sinnvoll ist, Kinder durch direkten Zugang zu Kreditkarten an den Umgang mit Geld heranzuführen, wird mittlerweile heiß debattiert. Anna-Maria, die fast eine Million Follower auf Instagram hat, pflegt den Austausch mit ihrer Community offen und geht dort häufig auf Fragen ein. Viel zu befürchten hat sie finanziell wohl kaum: Neben ihren Einnahmen durch Social-Media-Werbung ist auch Ehemann Bushido (46) überaus erfolgreich in der Musikbranche, und die beiden betreiben sogar ihren eigenen Podcast.

Abseits des Geldmanagements zeigt sich Anna-Maria ganz der Familie verschrieben. Mit acht Kindern hat das Model, die dem breiteren Publikum erstmals durch ihre Verbindung zu Bushido bekannt wurde, alle Hände voll zu tun. Trotz des Trubels findet sie aber regelmäßig die Zeit, Einblicke in ihr Leben mit ihren Fans zu teilen. Ihr Alltag pendelt zwischen dem Familienleben und öffentlichen Auftritten. Immer an ihrer Seite ist ihr Ehemann Bushido, der sie auch bei ihren Projekten unterstützt. Die beiden geben gerne Einblicke in ihr gemeinsames Leben, sei es im Podcast oder auf Instagram – für die Öffentlichkeit bleiben sie so stets eine spannende Mischung aus Familie und Glamour.

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Bushido, November 2024