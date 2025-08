Anna-Maria Ferchichi in Sorge: Sohn Djibi krank im Urlaub

Anna-Maria Ferchichi (43) erlebt schwere Zeiten während ihres Thailand-Urlaubs mit der Familie. Ihr Sohn Djibrail, liebevoll Djibi genannt, leidet unter dem seltenen Pfapa-Syndrom und hat aktuell mit starken Rückenschmerzen zu kämpfen. In einem Instagram-Post teilt die achtfache Mutter mit: "Djibi geht es seit drei Tagen sehr schlecht." Die Familie hat begonnen, eine alternative Therapie aus der Homöopathie auszuprobieren, und schleicht gleichzeitig das Medikament Colchicin aus, was den Zustand des Jungen jedoch vorerst erschwert. Die Beschwerden seien so stark, dass der Junge nachts aufstehen muss, und die Situation sei schwer für die gesamte Familie.

Die aktuelle gesundheitliche Situation von Djibrail wird laut Anna-Maria durch einen Vorfall belastet, der erst zwei Monate zurückliegt. Der Junge hatte damals einen Unfall beim Wassersport, bei dem er sich eine schwere Verletzung am Trizeps zugezogen hatte. Der behandelnde Doktor habe die Familie darauf vorbereitet, dass die Umstellung auf die neue Therapie für eine Weile schwierig sein könnte. Dennoch bleibt die Mutter hoffnungsvoll und vertraut darauf, dass ihr Sohn genug Kraft hat, diese schwierige Phase zu überstehen. In ihren Posts lässt sich die Sorge der besorgten Mutter klar herauslesen.

Bereits seit seiner frühen Kindheit kämpft Djibrail mit dem seltenen Pfapa-Syndrom, das sich durch wiederkehrendes Fieber und Entzündungen äußert. Die Familie, die ihren Hauptwohnsitz in Dubai hat, ist es gewohnt, sich den Herausforderungen zu stellen, die das Leben in einer Großfamilie mit sich bringt. Trotz der ständigen Sorge um Djibriels Gesundheit pflegt Anna-Maria ein enges Verhältnis zu ihren Kindern und teilt ihren Alltag oft mit ihren Fans. Ihr Mann Bushido (46), der sich sonst im Rampenlicht als erfolgreicher Rapper bewegt, zeigt sich dabei immer als fürsorglicher Vater und steht der Familie in schwierigen Zeiten bei.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im Juli 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichis Sohn Djibi im Bett, August 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Juli 2024