Sie sind sich einig! Die britische Girlgroup Spice Girls füllte vor allem in den 90ern riesige Konzerthallen. Ihre Mega-Hits wie "Wannabe" oder "Say You'll Be There" brachten ihre Fans zum Tanzen und Ausrasten. Doch 2001 dann die große Enttäuschung: Die Girlgroup löste sich auf. Seitdem traten die Sängerinnen rund um Emma Bunton (45) immer mal wieder gemeinsam auf – leider meist ohne "Posh Spice" Victoria Beckham (47). Doch auch Vic soll jetzt Lust auf eine Tour haben!

Gegenüber dem v-Magazin verriet das einstige Mitglied Melanie C (47), dass alle Girls für ein Comeback seien: "Wir reden die ganze Zeit darüber. Die Mädels hatten schon Meetings, und es ist etwas, was wir alle leidenschaftlich wollen", meinte sie enthusiastisch. Alle fünf würden sich mittlerweile total gut verstehen. Das war offenbar nicht immer so.

Ihre Konzertreihe im Jahr 2008 wurde plötzlich abgebrochen. Der offizielle Grund: familiäre und persönliche Verpflichtungen. Doch laut einer Quelle habe es Zoff hinter den Kulissen gegeben. Die Egos der Musikerinnen hätten ihnen im Weg gestanden.

Anzeige

Getty Images Die Spice Girls, 2007

Anzeige

Getty Images Melanie C, ehemaliges Spice Girl

Anzeige

Getty Images Spice Girls 2012 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de