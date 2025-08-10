Ohne Eltern: Brooklyn Beckham & Nicola erneuern Ehegelübde

Brooklyn Peltz-Beckham (26) und Nicola Peltz-Beckham (30) haben ihre Liebe mit einer erneuten Hochzeitszeremonie gefeiert. Am 2. August erneuerten die beiden ihr Ehegelübde, drei Jahre nach ihrer extravaganten Hochzeit im Jahr 2022 in Florida. Die intime Zeremonie des Paares war laut Brooklyn ein Moment voller Zweisamkeit und schöner Erinnerungen. "Es war wunderschön. Ehrlich gesagt könnte ich jeden Tag mein Gelübde mit ihr erneuern", schwärmte er im Gespräch mit People. Die Beziehung zu Nicola beschreibt er als lebenslange Spielwiese voller Harmonie.

Während die erste Hochzeit des Paares ein großes Spektakel war, entschieden sie sich dieses Mal für eine deutlich privatere Feier. Brooklyn, der seine ursprünglichen Ehegelübde auf seinem Körper tätowiert hat, plant, dies auch mit den neuen Worten zu tun – wenn er noch Platz findet, wie er mit einem Augenzwinkern erklärte. Die beiden genießen das häusliche Leben in vollen Zügen und verbringen ihre Zeit lieber zu Hause mit einem Glas Wein und ihren Hunden, anstatt große Partys oder Dinner auswärts zu planen. Doch hinter den Kulissen zeigen sich Spannungen: Weder Brooklyns berühmte Eltern David Beckham (50) und Victoria Beckham (51) noch seine Geschwister waren bei der Zeremonie dabei. Gerüchte um eine familiäre Entfremdung schwelen seit Monaten.

Brooklyns Leidenschaft für gutes Essen und Kochen zog zuletzt ebenfalls viel Aufmerksamkeit auf sich. Mit seiner eigenen Hot-Sauce-Marke und unkonventionellen Rezeptideen sorgt er regelmäßig für Gesprächsstoff, wie etwa mit seiner stark diskutierten Pasta-Kreation, die er mit Meerwasser zubereitete. Neben seiner Liebe zur Küche ist es jedoch vor allem seine Ehefrau, die ihn inspiriert. Sie habe ihn ermutigt, beruflich seinen Weg zu finden, nachdem er lange Zeit unsicher war, was er machen möchte. "Ich habe mich durch sie verändert", gab Brooklyn zu und zeigt sich dankbar für die Unterstützung. Ob sich Brooklyn bald wieder seiner Familie annähert, steht noch in den Sternen. Fest steht: Er geht seinen Weg – auch ohne deren Unterstützung.

Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham im September 2024 in Paris

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Juli 2025