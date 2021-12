Die Köln 50667-Darsteller geben einen privaten Einblick in ihre Feiertage! Zwar stehen die Serien-Stars fast täglich für die beliebte Soap und ihre Fans vor der Kamera – aber auch sie dürfen mal eine Pause einlegen: Aktuell befindet sich der gesamte "Köln 50667"-Cast in den Winterferien. So können sie auch ganz in Ruhe Weihnachten mit ihren Liebsten verbringen. Im Promiflash-Interview verraten Danny Liedtke (31) und Co. jetzt, wie und wo sie das Fest der Liebe feiern werden.

Im Doppelinterview mit Sophie Imelmann (25) plaudert Danny aka Kevin aus: "Wenn alles glatt läuft und man verreisen kann, habe ich Amerika gebucht: New York, Miami – das sind so meine Feiertage." Seine Kollegin zeigt sich davon zwar mächtig beeindruckt, verbringt ihr Weihnachtsfest aber lieber in der Heimat: "Ich fahr in mein kleines Dorf nach Hause zu meiner Familie. Ich freu mich drauf!", schwärmt die Darstellerin von Leonie.

Auch Joe Zorzetti (30) feiert zu Hause: "Ich komme aus einer sehr musikalischen Familie. Bei uns ist es Tradition, um 0 Uhr 'Stille Nacht' zu singen. Das ist immer ein sehr schöner Moment und sehr wichtig für uns", verrät der Paco-Darsteller. Bei seiner Kollegin Amanda Bella Ciss gibt es ebenfalls einen musikalischen Brauch: "Wir haben bei uns die besondere Tradition, dass meine Mutter oder ich Harfe spielen", offenbart die Darstellerin von Lilli.

© RTLZWEI / Niklas Niessner Danny Liedtke, Sophie Imelmann und Patrick Beinlich

© RTLZWEI / Niklas Niessner Joe Zorzetti zum "Köln 50667"-Jubiläum

Privat Amanda Bella Ciss spielt Lilli bei "Köln 50667"

