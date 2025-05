Nach Enttäuschungen: Sophie Imelmann schaut nach vorne

Sophie Imelmann (28) geht im Moment viel im Kopf herum. Die Influencerin möchte sich nun ein paar Tage Auszeit in ihrer Heimat nehmen. Hinter der Schauspielerin liegt eine nervenaufreibende Zeit – trotzdem blickt sie positiv gestimmt in die Zukunft. "Ich weiß, dass ich aus all dem gestärkt herausgehen werde und am Ende ein gutes Herz immer siegen wird", schreibt sie in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu: "Zu sehen, wie weit ich gekommen bin, was ich alles durchgestanden habe, welche Momente ich überlebt habe – ich weiß nicht wie, aber ich habe alles geschafft."

Nichtsdestotrotz ist sie sich sicher, dass ihr ein paar Tage mit ihren Liebsten guttun werden. "Ich brauche gerade meine beste Freundin. Es passieren zwar gerade viele positive Dinge, und ich freue mich über neue Herausforderungen, aber es fällt mir oft schwer, große Entscheidungen für die Zukunft zu treffen", erklärt Sophie. Außerdem deutet sie an: "Immer wieder kommen irgendwelche Sachen heraus. Ich bin so enttäuscht von einigen Menschen, denen ich mich damals als Erste anvertraut und mein Herz geöffnet habe."

Ende vergangenen Jahres ging die 28-Jährige mit einem ernsten Thema an die Öffentlichkeit. Unter Tränen erzählte sie bei Social Media, Opfer von sexueller Gewalt geworden zu sein. Auch wenn es ihr sichtlich schwerfiel, sah es die Köln 50667-Bekanntheit als wichtig an, ihre Geschichte zu erzählen: "Ich glaube, es geht so, so vielen Frauen wie mir, die sich belabern haben lassen [...] und darüber hinwegsehen."

Instagram / sophieimelmann Sophie Imelmann im März 2024

Instagram / sophieimelmann Sophie Imelmann, Influencerin

