Kooperationen ade: Sophie Imelmann sucht sich "normalen Job"

Hinter Sophie Imelmann (28) liegen schwere Wochen. Aus den sozialen Medien zog sich die Influencerin verstärkt zurück. Seit ein paar Tagen meldet sie sich wieder regelmäßig bei ihren Fans, doch weitermachen wie zuvor möchte Sophie erst einmal nicht. "Für Kooperationen hier auf Social Media fühle ich mich aktuell mental noch nicht bereit", gibt die Köln 50667-Bekanntheit in einer Instagram-Story preis und erklärt: "Deshalb möchte ich einen 'ganz normalen Job' machen, um auch wieder mehr in meinen Alltag zu finden."

Ihrem Leben als Influencerin sagt Sophie aber nicht für alle Zeit Lebewohl. "Das heißt nicht, dass ich das nie wieder machen möchte, aber das ist mir gerade einfach noch zu früh", betont die ehemalige Love Island VIP-Kandidatin. Des Weiteren teasert die 28-Jährige an, dass in den kommenden Monaten ein richtig tolles Projekt auf dem Plan stehe. Um was genau es sich dabei handelt, verrät Sophie noch nicht.

Sophie steht seit ihrer Jugend vor der Kamera: 2011 gab sie ihr Fernsehdebüt in der Kika-Fernsehserie Schloss Einstein. Von 2018 bis Anfang 2023 war sie als Leonie Teubert in der Reality-Daily-Soap "Köln 50667" zu sehen. Gemeinsam mit ihrer TV-Kollegin Nathalie Bleicher-Woth (28) zog sie sich 2019 für den Playboy aus. Vergangenes Jahr war sie dann bei "Love Island VIP" zum ersten Mal in einem Reality-TV-Format zu sehen.

Sophie Imelmann, Dezember 2023

Sophie Imelmann, November 2024

