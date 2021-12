Was hat Michael Wendler (49) sich für das letzte Türchen einfallen lassen? Der Schlagerstar überraschte seine Ehefrau Laura (21) auch in diesem Jahr mit einem luxuriösen Adventskalender der Extraklasse: Von einem Auto bis hin zu teuren Designerhandtaschen und Schmuck war alles dabei. Im vergangenen Jahr fuhr der Wendler für das 24. Türchen ordentlich auf: Hinter dem letzten Türchen verbarg sich eine Rolex-Uhr. Kann das diesjährige Geschenk mithalten?

Auf ihrem OnlyFans-Kanal teilte die Brünette einen Clip, in dem sie ihr 24. Präsent öffnet. Hinter dem letzten Türchen verbarg sich eine rosafarbene Tasche von Chanel – das gleiche Modell in Schwarz kostet stolze 5.300 Euro. Im Vergleich zum vorherigen Jahr ist der 49-Jährige mit diesem Präsent aber noch relativ günstig weggekommen. Lauras Rolex kostete nämlich zwischen 15.000 und 20.000 Euro.

Dem Wendler schienen in diesem Jahr die Ideen ausgegangen zu sein: Es ist nämlich nicht die erste Handtasche, die Laura in diesem Jahr von ihrem Schatz auspacken darf. Insgesamt versteckten sich in dem Adventskalender der Beauty vier Dior-Handtaschen und zwei Taschen der Marke Chanel.

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, November 2021

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, Weihnachten 2020

