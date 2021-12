Konnte Herzogin Kate (39) mit ihrer Darbietung punkten? Die Frau von Prinz William (39) hat nicht nur ihre drei Kinder Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (6) und Prinz Louis (3) zur Welt gebracht, sie übernimmt auch noch wichtige royale Pflichten. Aber auch anderweitig ist sie ein richtiges Allroundtalent: Unter anderem ist die Brünette eine Meisterin am Klavier. Das demonstrierte die Beauty nun während eines Benefizkonzertes. Aber wie kam Kates Performance bei den Fans an?

Auf Instagram teilte die Britin ein Video, in dem sie Tom Walker auf dem Klavier begleitet. Die Fans sind völlig begeistert von ihrem Auftritt. "Sie ist so talentiert. Gibt es eigentlich irgendwas, was sie nicht kann?" oder "Sie spielt Klavier? Jetzt liebe ich sie sogar noch mehr", schwärmten ihre Abonnenten unter dem Beitrag.

Auch Tom, der seinen Song "For Those Who Can't Be Here" performt hatte, fand, dass Kate sich mehr als gut geschlagen hat. "Ich denke, wir waren beide sehr nervös, dass es nicht ganz nach Plan laufen könnte und eine Person es vermasseln würde, aber sie war absolut unglaublich – sie hat es gerockt!", fand der Sänger im Interview mit Mail Online.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William, Dezember 2021

Instagram / dukeandduchessofcambridge Herzogin Kate, Dezember 2021

Getty Images Tom Walker, Sänger

