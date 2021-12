Wer hätte gedacht, dass Herzogin Kate (39) so musikalisch ist? Auch die britischen Royals sind total im Weihnachtsfieber. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz William (39) besuchte Kate kürzlich die Westminster Abbey, wo das Paar mit Stars wie Ellie Goulding (34) und Leona Lewis (36) Weihnachtslieder für einen guten Zweck sang. Doch damit nicht genug: Die dreifache Mutter setzte sich kurzerhand ans Klavier und spielte einen Song.

Auf Instagram gab Kate vorab einen Einblick in das Konzert, das Heiligabend im britischen TV ausgestrahlt wird. In einem vorab veröffentlichten kurzen Clip setzt die 39-Jährige sich an ein Piano auf der Bühne. Bevor sie zu spielen beginnt, stoppt das Video jedoch. Obwohl ihre Follower demnach noch nicht erfuhren, wie Kate sich geschlagen hat, zeigten sie sich begeistert von dem offenbar geheimen Talent der Herzogin von Cambridge. "Wow, Herzogin Kate spielt Klavier?" oder "So talentiert" ist etwa in der Kommentarspalte zu lesen.

In dem Video umschmeichelt ein bodenlanger, eng geschnittener Mantel in Rot Kates schmale Taille. Darunter trug sie einen Weihnachtspullover in derselben Farbe. Und für den griff die royale Schönheit ordentlich in die Tasche: Der auffällige Strickpulli kostet schlappe 1400 Euro!

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate beim Weihnachtskonzert "Together at Christmas", Dezember 2021

Getty Images Herzogin Kate bei ihrem Charity-Weihnachtskonzert in London im Dezember 2021

Instagram / dukeandduchessofcambridge Herzogin Kate, Dezember 2021

