Der Bauch wächst und gedeiht. Es war die Überraschung der diesjährigen Bachelor in Paradise-Staffel: Samira Klampfl (28) und Serkan Yavuz (28) sind nach den Dreharbeiten nicht nur ein Paar geworden – sie erwarten sogar gemeinsamen Nachwuchs. Die Brünette hat die Fans bereits einen ersten Blick auf ihren größer werdenden Bauch werfen lassen. Zum Weihnachtsfest teilte das Paar jetzt aber noch ein besonders schönes Foto, auf dem Samira stolz ihren Babybauch zur Schau stellt.

An Heiligabend posierten der Regensburger und seine schwangere Partnerin für ein zuckersüßes Bild vorm festlich geschmückten Weihnachtsbaum. Während Serkan recht leger in Schwarz unterwegs ist, hat sich die 28-Jährige ordentlich in Schale geworfen. Die Mama in spe trägt auf dem Instagram-Foto ein hautenges rotes Kleid, das ihre Baby-Rundungen perfekt in Szene setzt. Die wachsende Kugel ist auf der Aufnahme nicht zu übersehen. Sowohl Serkan als auch Samira haben liebevoll die Hände auf den Babybauch gelegt.

Lange hat es die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin aber nicht in dem engen Dress ausgehalten. Sie hat sich wohl nur für das weihnachtliche Schwangerschaftsfoto so zurechtgemacht. Für die darauffolgende Autofahrt zu ihrer Familie hat sich Samira wieder umgezogen. "Werde bestimmt nicht mit dem Kleid im Auto sitzen, aber fürs Foto muss es schon instagramable sein", schrieb sie zu dem Bildbeitrag.

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfl

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfl

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de