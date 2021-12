Hanna Schlönvoigt (25) weiß sich in Szene zu setzten. Auf ihrem Social-Media-Account begeistert die brünette Schönheit regelmäßig rund 159 Tausend Follower mit ihren Beiträgen. Immer wieder heizt sie ihren Abonnenten dabei auch ordentlich ein. So teilte sie kürzlich beispielsweise einen Schnappschuss, auf dem sie in roter Unterwäsche vor einem Tannenbaum posierte. Nun präsentierte sich Hanna erneut supersexy in einem tollen Schnee-Outfit.

Auf ihrem Instagram-Post zeigte sich die Ehefrau von Jörn Schlönvoigt (35) nun in einer bräunlichen, eng anliegenden Hose und einem farblich darauf abgestimmten Pullover vor einer Pferdekutsche. Dadurch bringt sie vor allem ihre Kehrseite perfekt zur Geltung. Dazu kombinierte die Influencerin schwarze Stiefel, die ihr bis zur Wade reichten, sowie einen weißen Rollkragenpullover und schwarze Handschuhe. "Ein kleiner weihnachtlicher Ausritt in die Berge", kommentierte Hanna die Aufnahme schlicht. In ihrer Story teilte die 25-Jährige anschließend weitere Eindrücke ihres winterlichen Ausflugs.

In den Kommentaren teilten der Beauty anschließend zahlreiche Follower mit, wie toll sie in ihrem Outfit aussehe. "Wunderschönes Foto" oder "Wow", lauteten nur einige Nachrichten unter dem Post. Augenscheinlich fand auch Patrizia Palme Gefallen an dem Bild, denn die Video-Bloggerin hinterließ unter dem Post drei Flammen-Emojis.

Hanna Schlönvoigt im Dezember 2021

Hanna Schlönvoigt im Dezember 2021

Hanna Schlönvoigt im Dezember 2021

