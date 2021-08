Sie zeigt sich von ihrer besonders hotten Seite! Hanna Schlönvoigt (25) ist seit Jahren eine gefragte Influencerin. Ihre Fans unterhält sie im Netz dabei vor allem mit Content aus ihrem Privatleben sowie ganz vielen Beauty- und Fashion-Themen. Erst kürzlich war die Schönheit mit ihrem Mann, GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt (35), und ihrer Tochter Delia (3) im Urlaub. Und da hat Hanna eine wahre Bikini-Show abgeliefert, die sie ihren Fans natürlich nicht vorenthalten konnte!

Via Instagram veröffentlichte die 25-Jährige in den vergangenen Tagen immer mal wieder heiße Aufnahmen von sich, auf denen sie Bikini trägt. Ob blumig, bunt oder schlicht, Hanna macht einfach in jedem Zweiteiler eine Hammer-Figur. Ihre Community ist bei diesem Anblick auch ziemlich aus dem Häuschen. "Wow, wow, wow – einfach schön! Und einen tollen Bikini hast du da" oder "Sensationell! Du siehst einfach großartig aus!", kommentierten unter anderem zwei Follower im Netz.

Hanna fühlt sich aktuell ganz offensichtlich pudelwohl in ihrer Haut – und das, obwohl sie zuletzt etwas mehr auf die Waage gebracht hat. "Ich hab ein bisschen zugenommen, ich hab jetzt 52,8 Kilo am Morgen und hatte eigentlich immer so 50,8 Kilo", hatte sie kürzlich ihren Supportern in ihrer Instagram-Story verraten.

Anzeige

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt, Model

Anzeige

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt, Influencerin

Anzeige

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de